"Fumar cotonete": Especialista alerta para prática que viralizou nas redes sociais

Vídeos exibindo jovens fumando cotonetes viralizaram nas redes sociais na Europa e no Brasil. Uma brincadeira sem graça que pode provocar danos irreversíveis à saúde. O objeto, utilizado para higiene pessoal, principalmente na limpeza dos ouvidos, é formado por uma haste plástica e duas pontas de algodão. Apesar de os danos dos dois materiais em conjunto ainda não terem sido mensurados por especialistas, a combustão das substâncias separadamente causa prejuízos à saúde.

Ao usar o cotonete como se fosse um cigarro, na maioria das vezes os jovens cortam uma ponta do algodão e acendem a outra ponta, usando o tubo de plástico para fumar o algodão. Médica do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, Frances Kopplin Crespo explica que a queima do algodão e do plástico podem acarretar problemas ao sistema respiratório. O plástico, quando submetido à combustão pode liberar substâncias que têm potencial de gerar riscos à saúde.

“É difícil falar sobre os danos, porque é uma prática muito nova e certamnete não tem evidência científica nesse momento, mas a combustão do plástico traz risco potencial”, destaca. A inalação de partículas de fibras de algodão também é outro ponto que chama atenção e pode provocar bissinose, uma doença comum entre trabalhadores da indústria do algodão. “Tem uma série de doenças relacionadas à exposição que temos durante a vida durante a vida, de diversas maneiras, que são tóxicas ao pulmao. Basicamente inalação de algodão é algo que faz mal, gera alterações irreversíveis e pode causar fibrose no pulmão”, reforça.

E ressalta que substâncias químicas tóxicas produzidas pela substância em queima afetam o pulmão e o cérebro. Frances recomenda aos pais que conversem com os filhos que estiverem fazendo isso. “É importante ter uma conversa aberta, sentar, conversar e questionar por que está fazendo isso, alertar sobre os riscos para a saúde e entender os fatores de risco para a saúde”, ressalta.