Hospital Nossa Senhora das Graças reinaugura setor de UTI com 20 leitos em Canoas

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), agora batizada de Dr. Marco Antônio Figueiró, foi reinaugurada na tarde desta quarta-feira no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Canoas. Com 20 leitos prontos para atender a comunidade já a partir desta quinta-feira, dois deles são classificados como de isolamento.

O prefeito em exercício, Nedy de Marques Vargas, informou que os leitos vão auxiliar o hospital a suprir a demanda no atendimento de mutirão de cirurgias eletivas, anunciado na semana passada, que já teve início no último sábado, dia 15. Segundo ele, foram investidos R$ 500 mil na obra que prevê mais qualidade técnica e conforto aos pacientes. “É mais um investimento que atende aos pilares da nossa gestão de governo, que é salvar vidas e cuidar das pessoas", disse Nedy.

As novas instalações também servirão como leitos de retaguarda para o Hospital Universitário de Canoas (HU). O prefeito anunciou ainda que a outra UTI do hospital, com dez leitos, também será revitalizada, com previsão de abertura até 31 de dezembro deste ano. O secretário municipal da Saúde, Aristeu Ismailow, enfatiza que com estes novos leitos, o benefício não é só para os canoenses, mas também para população de todos os municípios que fazem uso da rede de urgência e emergência da cidade.

A UTI fica no segundo andar do hospital e conta com aproximadamente 450 metros quadrados de área reformada. As obras começaram no final de maio e, durante as melhorias no local, o setor foi remanejado para um espaço provisório. Agora, as internações contam com um espaço mais moderno e amplo.

O presidente da Associação Beneficente Canoas (ABC), mantenedora do Hospital, Luis Antônio Possebon, disse que assumiu o Graças com 108 leitos. “Hoje, temos 320 leitos. Além disso, reduzimos significativamente o quadro de funcionários e diminuímos as despesas. Realizamos aqui uma gestão eficiente e com credibilidade, séria e criteriosa. O Hospital Nossa Senhora das Graças faz parte da história de Canoas.”

O nome do setor foi batizado de Dr. Marco Antônio Figueiró, em homenagem ao médico que dedicou 43 anos da carreira ao hospital cuidando e salvando vidas. Ele faleceu em meio a pandemia, vítima da Covid-19.