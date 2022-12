Internações por Covid-19 chegam a 65 casos no RS

publicidade

Como reflexo do aumento dos casos confirmados para a Covid-19 registrados em novembro, as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Rio Grande do Sul totalizavam 109 neste domingo, entre pacientes diagnosticados com a doença (65) e diagnósticos suspeitos (44). Na véspera, a rede hospitalar tinha 66 casos confirmados e outros 37 suspeitos em leitos de unidade de terapia intensiva.

De acordo com o Painel Coronavírus, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número de hospitalizações por conta da Covid-19 triplicou em um mês, saltando de 21, em 11 de novembro, para 65 neste domingo. Mesmo com o crescimento dos casos graves, o total ainda está bem abaixo do pico registrado este ano, em 5 de fevereiro, quando haviam 589 casos positivos para a doença em leitos de UTI.

Após a confirmação da circulação da BQ.1, que é uma sublinhagem da variante ômicron, no início de novembro, o Estado observa crescimento expressivo de casos confirmados, o que revela a elevada capacidade de transmissão comparada às outras sublinhagens do coronavírus circulando atualmente no Brasil. Em apenas 11 dias, os casos confirmados em dezembro por data de início dos sintomas somam 25.710.

Em novembro, os diagnósticos confirmados para a doença totalizam 28.046. O número de mortes em decorrência de complicações da doença também apresenta tendência de crescimento, com 42 casos confirmados em dezembro. Em novembro, após quatro meses seguidos de redução de óbitos, o Estado voltou a registrar aumento de mortes por Covid-19, com 66 casos confirmados.