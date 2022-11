Montenegro inicia mutirão de cirurgias eletivas a partir desta terça

publicidade

A Prefeitura de Montenegro dá início nesta terça-feira (8) a um mutirão de saúde para realização de 100 cirurgias eletivas de vesícula e hérnia, afim de desafogar a demanda reprimida desde o ano de 2020 e zerar a fila de espera por procedimentos cirúrgicos. Segundo a administração, os pacientes serão chamados, obedecendo à ordem da fila. A expectativa é que as 100 cirurgias sejam realizadas até o final de dezembro.

Nesta segunda-feira (7), os primeiros 25 pacientes foram encaminhados para a pré-consulta que acontece antes da realização dos procedimentos. Todas as intervenções acontecerão no Hospital de São Sebastião do Caí e serão custeadas pelo município de Montenegro, com recursos provenientes do pagamento dos valores devidos aos municípios em razão da execução de programas estaduais de saúde, nos exercícios de 2014 a 2018, totalizando R$ 253 mil.

A contratação é via Consórcio CIS Caí e não pode ser feita no Hospital Montenegro, por este atender 100% SUS. O prefeito Gustavo Zanatta ressalta a importância da realização de 100 cirurgias, para quem espera há tanto tempo. “É uma grande notícia para nossa saúde. Um passo importante para melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Garantir saúde é uma prioridade nossa e que bom estarmos atendendo essa demanda”, avalia Zanatta.