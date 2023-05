Movimento é moderado em postos de saúde de Porto Alegre abertos no final de semana

publicidade

O movimento nos postos de saúde de Porto Alegre é de moderado a alto neste domingo, na segunda semana de abertura das unidades aos finais de semana. Pacientes, especialmente em busca de vacinas contra a influenza e Covid-19, puderam ir às cinco unidades participantes da chamada Operação Inverno em busca de serviços. São elas a São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta. Hoje, as unidades abrem até 19h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida é um apoio às emergências dos hospitais e UPAs da Capital, que estão superlotadas. Conforme o Correio do Povo mostrou na semana passada, há casos em que a lotação supera 1.200%, como no caso da UPA Moacyr Scliar, mantida pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC). No Moab Caldas, bairro Santa Tereza, o maior fluxo de pessoas foi no sábado pela manhã.

“Vemos que as pessoas estão gostando bastante deste novo serviço, e saindo mais satisfeitas. Elas têm chegado aqui e são atendidas mais rapidamente. A gente vai reorganizando o fluxo do dia, se há mais vacinas, mais demanda por atendimento e vai direcionando”, comentou o gerente interino do Moab Caldas, Augusto Meyer Borstmann, que é titular nas unidades Divisa, no bairro Cristal, e Santa Anita, no Nonoai.

No sábado, o local realizou 73 atendimentos médicos, 41 de enfermaria, 29 procedimentos de enfermagem, como curativos e testes rápidos para ISTs e 186 aplicações de vacinas (107 de influenza, 65 da bivalente da Covid-19 e 14 do calendário regular). O marceneiro Valdoir Martins Machado, morador do Cristal, aguardava a esposa, a dona de casa Graziele Santos Pontes, realizar um teste para detecção da Covid-19. “Acho bem melhor abrir aos finais de semana, não precisamos esperar tanto”, comentou ele.

No Santa Marta, no Centro Histórico, os atendimentos ocorreram no quarto andar. De acordo com a coordenação da unidade, foram feitos no sábado 54 consultas médicas, 78 de enfermaria, 153 aplicações de vacinas bivalentes para a Covid-19, 36 pediátricas contra a doença e 235 contra a influenza. Em ambos os casos, os números do domingo, mesmo parciais, ainda não haviam sido divulgados.

A Prefeitura justifica que 75% das pessoas que chegam aos prontos atendimentos para acolhimento de urgência são das chamadas classificações leves (verde ou azul), que geralmente demandam apenas medicação, atestado e orientação. Dos serviços públicos, os PAs 24 horas (Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e IAPI, este último voltado à saúde mental), UPA Moacyr Scliar e Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) permanecem atendendo normalmente. Desde a última quarta-feira, até o fim do inverno, a US Bom Jesus também atende em horário estendido, até 22h, somando 17 na Capital com este serviço.