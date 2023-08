Nova variante da Covid-19 pode provocar onda de contágio, alertam cientistas

publicidade

Uma nova variante da Covid-19, chamada de BA.6, está causando preocupação e pode provocar uma onda de contágio, alertam cientistas. Apesar de ter sido encontrada apenas na Dinamarca e em Israel, a variante está mostrando uma tendência alarmante de mutação e preocupando especialistas. Por isso, o uso da máscara voltou a ser recomendado.

No Twitter, Trisha Greenhalgh, especialista em cuidados primários de saúde da Universidade de Oxford, escreveu "Meus vários grupos científicos do WhatsApp estão zumbindo. Clipes e diagramas de linhagem genética voando de um lado para o outro. Eu entendo pouco dos detalhes, mas parece que é mais uma vez hora de MASK UP".

Já a professora Christina Pagel, matemática da University College London, avalia ser "muito cedo", mas admitiu que a variante tem "muitas novas mutações que a tornam diferente das cepas anteriores do Omicron". Isso significa, de acordo com ela, que é "potencialmente mais capaz de causar uma grande onda de contágio".

O alerta ocorre em meio ao aumento de casos de Covid-19 detectados em todo o mundo. Na última sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que os diagnósticos da doença aumentaram 80% em julho, embora a mortalidade tenha reduzido 57%.