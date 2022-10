OMS elabora lista dos fungos mais perigosos para a saúde humana

publicidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou hoje pela primeira vez uma lista dos 19 fungos infecciosos mais perigosos para a saúde pública e alertou que sua presença em pacientes é cada vez mais comum, enquanto os tratamentos contra eles são ainda não está suficientemente desenvolvido.



Os fungos são divididos em três categorias de acordo com seu nível de risco para o homem, sendo quatro deles considerados particularmente perigosos: Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus e dois fungos do gênero Candida (auris e albicans).



O primeiro deles pode causar pneumonia aguda e meningite, o aspergillus pode ser particularmente perigoso em pacientes imunossuprimidos e os fungos do gênero candida podem causar infecções vaginais, orais, intestinais ou outras, comumente conhecidas como candidíase.



A OMS alerta com a publicação desta lista que a maioria desses patógenos ainda não possui sistemas de diagnóstico rápido, ou não são acessíveis em todos os países, enquanto existem apenas quatro classes de medicamentos fungicidas disponíveis no mercado, com muito poucos mais em processos de pesquisa.



Em suas formas mais invasivas, esses fungos podem ser especialmente graves para grupos de risco, como pacientes com câncer, pessoas HIV-positivas, pessoas que receberam um órgão transplantado, pessoas afetadas por doenças respiratórias crônicas ou infectadas com tuberculose.



Segundo os especialistas da organização com sede em Genebra, as infecções por esses fungos, para as quais ainda não existem estatísticas completas, estão aumentando devido às mudanças climáticas e ao aumento das viagens internacionais, com um aumento especial nas infecções nos hospitais.



Há também um aumento da resistência desses fungos aos tratamentos, algo que tem sido observado em casos de candidíase oral ou vaginal, o que aumenta o risco de desenvolver espécies mais perigosas. “As infecções por esses fungos recebem pouca atenção e recursos”, o que contribui para o atual pouco conhecimento de sua distribuição e disseminação em muitas áreas geográficas, alerta a OMS.



A utilização inadequada de fungicidas, por exemplo na agricultura, pode agravar o problema ao desenvolver espécies mais resistentes ao tratamento, como é o caso do Aspergillus fumigatus, sublinha o organismo das Nações Unidas.