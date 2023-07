OMS teme que a gripe aviária se adapte com "facilidade" em humanos

publicidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou preocupação nesta quarta-feira (12) com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos, algo que pode ajudar o vírus a se propagar com "mais facilidade" em humanos.

"Os vírus da gripe aviária normalmente se espalham entre as aves, mas o número crescente de casos de gripe aviária H5N1 detectados em mamíferos - que biologicamente são mais próximos dos humanos do que as aves - aumenta o medo de que o vírus se adapte para infectar humanos com mais facilidade", indicou a OMS em comunicado.

