Planos de saúde chegam a 50,7 milhões de beneficiários em junho, diz ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou a atualização dos números de beneficiários de planos de saúde referente a junho de 2023: foram 50.763.871 beneficiários em planos de assistência médica no período. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 31.327.685 usuários. Ambos os segmentos seguem mantendo a sequência de recordes históricos consecutivos de crescimento.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano, houve crescimento de 1.108.995 vidas em relação a junho de 2022, correspondente a 2,23%. Já comparativo com maio de 2023, houve crescimento de 106.880 beneficiários, isto é, 0,21%. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, por sua vez, somaram-se 2.281.879 beneficiários em um ano (crescimento de 7,85%), e 276.428 em um mês (0,89% de alta).

Em relação aos estados, no comparativo anual, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, as 27 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Mato Grosso do Sul e Alagoas os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS lembra que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

