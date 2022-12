População a partir dos 30 anos pode receber quarta dose contra a Covid-19 em São Borja

publicidade

A Central de Vacinas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Borja, orienta que a partir de agora o público em geral acima dos 30 anos de idade, que já está disponibilizada a vacinação da 4ª dose contra a Covid-19. A imunização pode ser realizada de segunda a sexta-feira na Central de Vacinas, das 7h às 12h, ou nas ESFs (Estratégia de Saúde da Família), por agendamento, mediante a apresentação de Documento de Identidade, Carteira de Vacinação e no caso de comorbidade, levar o comprovante médico.

A secretária da Saúde, Sabrina Loureiro, destaca a importância da continuidade da vacinação contra a Covid-19 no município. “Nos últimos dias houve um aumento significativo nos casos de Covid-19 no nosso município, não se igualando no pico da pandemia, mas preocupando os agentes, principalmente por causa do fim de ano. As vacinas continuam sendo um dos principais recursos para manter a população sem graves sintomas, então é importante que a comunidade siga o plano de vacinação da forma correta”, afirma.