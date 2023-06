Porto Alegre amplia campanha de vacinação nas escolas

publicidade

A prefeitura segue nesta semana com a campanha de vacinação itinerante contra gripe e Covid-19 nas escolas municipais de Porto Alegre. O Rolê da Vacina, programa lançado durante a pandemia e retomado para ajudar na imunização de crianças e adolescentes, já aplicou 2.540 vacinas desde o retorno, semana passada. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação. O cronograma foi ampliado, passando a atender três escolas ao dia, em vez de duas.

Nesta segunda-feira (12) a imunização ocorre nas Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emef) Nossa Senhora do Carmo e Lidovino Fanton, ambas na Restinga, e Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Valneri Antunes, no bairro Mário Quintana. As equipes de agentes de saúde estarão nas escolas no turno da manhã para aplicar a vacina nos alunos. Estudantes menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

“Em apenas seis dias já ultrapassamos 2,5 mil doses aplicadas, o que é um número muito positivo. Há duas semanas, nem 15% do público infantojuvenil havia se vacinado, e já estamos com 25% e subindo. Essa parceria junto às escolas é fundamental para reduzirmos as internações nas emergências e garantirmos mais saúde às crianças e adolescentes”, destacou a diretora de atenção primária da SMS, Vânia Frantz.

Cronograma de vacinação nas escolas:

Segunda-feira (12/6)

Emef Nossa Senhora do Carmo

Emef Lidovino Fanton

Emei Valneri Antunes

Terça-feira (13/6)

Emei Paulo Freire

Emef Timbaúva

Emef Mário Quintana

Quarta-feira (14/6)

Emei Dom Luiz de Nadal

Emef Tristão Sucupira Vianna

Emef Porto Novo

Quinta-feira (15/6)

Emef Vereador Carlos Pessoa de Brum

Emef Larry Alves

Emef Heitor VillaLobos

Sexta-feira (16/6)

Emef Dolores Alcaraz

Emef Rincão

Emeef Prof Luiz Francisco Lucena Borges