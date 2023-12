Prefeitura de Porto Alegre recomenda vacinação contra febre amarela após morte de bugio

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a recomendação de vacinação contra a febre amarela para todas as pessoas que ainda não foram imunizadas contra a doença. A recomendação ocorre em função do aumento da circulação do vírus e da confirmação de casos não humanos em diferentes municípios. A medida é preventiva e considera a chegada do período de férias e festas de fim de ano, com maior fluxo de viagens.

Além disso, foi registrada a morte de um bugio pela doença em Porto Alegre. A confirmação à diretoria de Vigilância em Saúde aconteceu na primeira semana de dezembro.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) emitiu, em novembro, a Nota Informativa nº 25 sobre o tema. O documento foi atualizado em dezembro, com a inclusão do caso de Porto Alegre. Segundo a nota, a circulação do vírus foi identificada em Caxias do Sul e Santo Antônio das Missões, após a morte de PNH. Em outubro, ocorreu nova circulação, a partir de sua detecção em amostras de bugios encontrados mortos nos municípios de Riozinho, Três Coroas, São Borja e Santo Antônio das Missões.

Porto Alegre é considerada área de vacinação para febre amarela em todo o seu território há anos. Com a confirmação da doença no bugio, é importante que os moradores da cidade verifiquem a carteira de vacinação e completem o esquema vacinal de acordo com a faixa etária. De acordo com o documento, a morte ou o adoecimento de bugios sinaliza a circulação do vírus nas matas. Ou seja, os animais funcionam como “sentinelas”, alertando sobre a presença da doença na região.

Febre amarela

A febre amarela é transmitida por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes que habitam áreas silvestres. No ciclo urbano da doença – ausente no Brasil desde 1942 – o vetor do vírus é o mosquito Aedes aegypti. A doença tem alta letalidade, mas pode ser prevenida com a vacina. O homem e os primatas não humanos (PNH), como os bugios, são afetados pela doença, mas apenas os mosquitos transmitem o vírus.

Esquema vacinal

A vacina contra febre amarela está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. A recomendação da imunização é seletiva, ou seja, para as pessoas que não têm comprovação da vacina registrada. O esquema varia de acordo com a idade. Bebês de nove meses devem receber uma dose, com reforço aos 4 anos. Pessoas entre 5 e 59 anos que não tenham sido vacinadas, uma dose única. A partir dos 60 anos, somente podem ser vacinadas pessoas que apresentem atestado médico. A aplicação não é recomendada para gestantes.

Bivalente

Pessoas que precisem ser imunizadas contra febre amarela e tenham recomendação para receber a nova dose da vacina bivalente contra Covid-19 podem receber as duas vacinas em uma única visita ao local de imunização. A diretora da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Evelise Tarouco da Rocha, enfatiza que a cobertura vacinal de ambos os imunobiológicos está baixa. ““Nesse período de viagens e confraternizações, é indicado que o maior número de pessoas estejam vacinadas e protegidas, pois assim reduzimos a circulação viral e adoecimento por doenças que são prevenidas pelas vacinas”, lembra a gestora.

