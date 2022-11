Região Sul: Vacinação de bebês contra a Covid-19 começa na próxima semana

publicidade

A partir da próxima semana, cidades da região Sul, como Pelotas, Rio Grande e Dom Pedrito, vão começar a vacinação para bebês contra a Covid-19. Em outros municípios, como Canguçu e Bagé, ainda não há definição de data para o início das imunizações. Confira, abaixo, a programação de cada cidade:

Pelotas: a vacinação de bebês contra a Covid-19 começará na próxima segunda-feira, mediante agendamento. O primeiro grupo a ser imunizado é o de crianças de seis meses a dois anos com comorbidades. As doses de Pfizer chegaram ao município nesta quarta-feira.

A vacinação é feita por agendamento para datas definidas de segunda a sexta-feira, exclusivamente no Centro de Especialidades, das 8h às 18h e no ambulatório da Universidade Católica de Pelotas, das 8h às 20h. O agendamento estará disponível a partir desta sexta-feira, na página da Prefeitura de Pelotas na internet.

A estimativa é que 11,4 mil crianças desta faixa etária possam ser vacinadas na cidade. A aplicação será feita em três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e oito entre a segunda e terceira dose.

Rio Grande: foram recebidas 260 doses (26 frascos). Deve ser construído na página da prefeitura um link para agendamento com as comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, assim que o link estiver disponível, a vacinação deve começar. A projeção é que isto ocorra na próxima terça-feira.

Canguçu: o calendário deve ser anunciado em breve e a vacinação deve ser por agendamento.

Bagé: as doses ainda não chegaram e enquanto isso organiza a vacinação.

Dom Pedrito: os agendamentos para a vacinação deste público começam nesta sexta-feira, no Posto Central, das 8h às 13h, crianças de seis meses a menores de três anos. O agendamento pode ser realizado de forma presencial, na sala de vacinas do Posto ou pelo telefone (53)32431344.

