Reino Unido reporta o nascimento dos primeiros bebês com DNA de três pessoas

A Autoridade de Fertilização Humana e Embriologia do Reino Unido (HEFA, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (10) o nascimento dos primeiros cinco bebês com o DNA de três pessoas.

O procedimento é feito por meio de fertilização in vitro e busca corrigir problemas genéticos que as crianças herdariam das mães.

A condição em questão é a doença mitocondrial hereditária grave.

Ao utilizar tecidos de óvulos de doadoras saudáveis, os cientistas criam embriões para a fertilização in vitro que não herdam as mutações nocivas que as mães carregam e que possivelmente passariam para os filhos.

Desta forma, além do DNA do pai e da mãe, uma terceira parte do material genético (de uma doadora) também passa a fazer parte da criança – embora mais de 99,8% do DNA continue sendo dos pais.

O método utiliza o esperma do pai para fertilizar os óvulos da mãe, que tem as mitocôndrias mutantes, e também de uma doadora saudável.

Em seguida, o material genético nuclear do óvulo da doadora é removido e substituído pelo óvulo fertilizado do casal. Ele fica, então, com um conjunto completo de cromossomos de ambos os pais, mas com as mitocôndrias saudáveis da doadora.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a pesquisa sobre o TDM (tratamento de doação mitocondrial) foi iniciada por médicos do Newcastle Fertility Centre.

O objetivo era ajudar mulheres com mitocôndrias mutantes a terem filhos sem o risco de transmitir doenças genéticas.

A concepção natural, no caso delas, é sempre um risco. Alguns bebês podem nascer saudáveis por herdarem uma pequena proporção dessas células alteradas.

Outros, todavia, podem herdar uma grande quantidade e desenvolver doenças potencialmente graves, como distrofia muscular, epilepsia, problemas cardíacos e deficiência intelectual.

Estima-se que 1 em cada 6.000 bebês sejam afetados por distúrbios mitocondriais.

A lei que permitiu esse tipo de avanço foi modificada em 2015.

"Desde 10 de maio de 2023, 32 pacientes receberam aprovação para tratamento de doação mitocondrial pelo Comitê Estatutário de Aprovações da HFEA. São decisões tomadas caso a caso, não havendo outras opções para as famílias envolvidas e no estrito cumprimento da lei", diz o órgão regulador em nota.

A TDM oferece alguns riscos, incluindo a chance de um pequeno número de mitocôndrias anormais, inevitavelmente transferidas do óvulo da mãe para o óvulo doado, multiplicarem-se quando o bebê está no útero. Neste caso, a criança poderia ter alguma doença.

O The Guardian lembra que estes não são os primeiros nascimentos de bebês com DNA de três pessoas. Em 2016, um médico dos EUA realizou o procedimento.

A mãe, uma mulher da Jordânia, carregava mutações mitocondriais que causavam nos filhos a síndrome de Leigh, que afeta o sistema nervoso central.

Antes do tratamento, feito no México, ela havia sofrido quatro abortos espontâneos. Dos dois filhos que nasceram vivos, um morreu aos seis anos e o outro viveu apenas oito meses.

Ao jornal, o executivo-chefe da HFEA, Peter Thompson, defendeu os potenciais benefícios do tratamento de doação mitocondrial.

"O TDM oferece às famílias com doenças mitocondriais hereditárias graves a possibilidade de uma criança saudável. O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a permitir a TDM dentro de um ambiente regulatório."