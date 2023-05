RS ampliará vacinação contra a gripe para população em geral na próxima semana

publicidade

O Ministério da Saúde (MS) recomendou, nesta sexta-feira, 12, que a vacinação contra a gripe seja ampliada para toda a população brasileira a partir dos seis meses de idade. No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) vai seguir a recomendação. A SES estima que a partir de segunda ou terça-feira, o imunizante estará disponível para este público.

A pasta aguarda apenas a chegada da nota técnica do Ministério, que é aguardada ainda para esta sexta. Após o recebimento da nota, é necessário um tempo para organização interna. Por isso, é mais provável que a ampliação se dê apenas na terça-feira. De acordo com a SES, a ampliação será realizada com as doses remanescentes dos grupos prioritários que não foram usadas. A pasta informa ainda que segue o estabelecido pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI) e que não há falta de vacinas no Estado.

Expandir a cobertura vacinal

De acordo com o MS, a ampliação da campanha visa expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar. A orientação atende a pedido de estados e municípios, que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para operacionalizar a imunização, atendendo às realidades de cada região.

Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população.

Proteção garantida

De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas Influenza sazonais têm perfil de segurança excelente e, geralmente, são bem toleradas. Manifestações como dor no local da injeção são comuns e ocorrem em 15 a 20% dos pacientes, sendo benignas e geralmente resolvidas em 48 horas.

A vacina é fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. Além disso, a composição e a concentração de antígenos são atualizadas a cada ano, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ministério reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional.

