RS garante insulina por 45 dias para pacientes cadastrados no SUS

A falta de insulina que preocupou os gaúchos que retiram o medicamento pelo SUS não é mais um problema, conforme o governo do Rio Grande do Sul. O desabastecimento registrado foi da insulina análoga de ação rápida, indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. A Secretaria Estadual de Saúde informou que adquiriu 26,4 mil frascos de insulina, entregues nesta segunda-feira, que se unem aos mais de 5 mil frascos que foram remanejados do Amazonas para o RS no dia 12, pelo governo federal.

“Nós temos um estoque que nos garante atendimento dos pacientes cadastrados por 45 dias”, explica a diretora-adjunta do departamento de Assistência Farmacêutica da SES, Simone Pacheco do Amaral.

A compra direta do produto pelos estados foi autorizada pelo governo federal, após o órgão atrasar a distribuição. “É um medicamento de compra centralizada do Ministério da Saúde e o MS teve dificuldade em alguns pregões, em alguns processos licitatórios, o que gerou o desabastecimento”, detalha Simone.

O governo do Estado também informou que deu início a outro processo licitatório e que o Ministério da Saúde teria informado a possibilidade de remanejo de “pouco mais de 24 mil frascos” aos gaúchos. Conforme a Secretaria de Saúde, a distribuição local dos frascos de insulina que chegaram está sendo feita com prioridade às farmácias de medicamentos especiais.

O Ministério da Saúde divulgou uma nota afirmando que adotou “uma série de ações para evitar o desabastecimento” desse tipo de insulina no país. Dentre eles, são mencionados o remanejamento dos estoques existentes entre estados, que devem manter o abastecimento até o início de junho, e a autorização de compra pelas Secretarias Estaduais de Saúde com ressarcimento federal. Além disso, foi realizada uma aquisição emergencial internacional de 1,3 milhão de unidades, da empresa chinesa GlobalX, que deve ter a primeira entrega até 9 de julho.

“O Ministério da Saúde mantém tratativas com o distribuidor para antecipação de parte do quantitativo”, diz o órgão em nota. Ainda conforme o texto, o caso está sendo tratado com “máxima prioridade junto aos fornecedores nacionais e internacionais para garantir o atendimento da população”.

A diretora-adjunta do departamento de Assistência Farmacêutica da SES explica que o prazo habitual de repasse do medicamento pelo Ministério é a cada 3 meses. “Temos a perspectiva de que, em poucos dias, vamos ter o restabelecimento do atendimento pelo Ministério da Saúde”, afirma Simone.