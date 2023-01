Saúde discute estratégias de enfrentamento ao Aedes aegypti no RS

publicidade

A Secretaria de Saúde (SES) realizou uma reunião técnica nessa terça-feira para elaborar estratégias de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A partir de 16 de janeiro, a SES deve elaborar comunicados de risco sobre a dengue, com periodicidade semanal e foco regional. Também será realizado um curso de manejo clínico de casos de dengue, voltado à Atenção Primária em Saúde (APS).

Segundo a secretária Arita Bergmann, a intenção é dar suporte de dados para que os municípios possam também definir as estratégias próprias de enfrentamento. “É uma política pensada a partir do território, em que o Estado oferece aos gestores municipais os dados para a elaboração das estratégias de combate”, explica.

Na reunião, o diretor adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Marcelo Valandro, destacou melhorias que estão sendo elaboradas no painel de acompanhando da dengue, para permitir uma avaliação multifatorial, com dados ambientais, laboratoriais e genômicos, que auxiliem na elaboração das avaliações de risco.

A SES ainda deverá elaborar uma campanha publicitária de conscientização sobre a dengue. O painel está disponível no link dengue.saude.rs.gov.br.

Casos e mortes por dengue no RS

Em 2022, a SES recebeu 99.259 notificações de dengue, dos quais 66.759 foram confirmados - 57.489 autóctones. Entre janeiro e dezembro, 66 pessoas morreram em consequência da doença. Em 2023, três casos já foram notificados e estão sob investigação no Estado.