UBS Laranjeiras, de Parobé, deve ser reinaugurada até o final do ano

A Prefeitura de Parobé anunciou que a previsão é que as obras de ampliação e revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Laranjeiras sejam concluídas até dezembro deste ano. Até lá, os cerca de 5 mil usuários que são atendidos no local, tiveram as consultas remanejadas para a UBS Nova Parobé (localizada na Rua Arlíndo Feltes, nº 520).

A unidade Laranjeiras está recebendo uma série de adaptações – desde agosto -, com a construção de uma nova área de recepção e sala de espera, e otimização dos espaços internos e ainda a implantação de uma cobertura com estrutura metálica em frente à unidade. No pátio, a UBS foi contemplada com a pavimentação de blocos de concreto. O investimento total é de R$ 75 mil, recursos próprios da Prefeitura.

O prefeito de Parobé, Diego Picucha, destaca que a ação faz parte dos intensos investimentos nas melhorias dos espaços de saúde. “Já entregamos quatro UBS´s em menos de dois anos de gestão e, antes do final do ano, entregaremos ainda UBS Jardim 3L. A reforma dessa unidade é mais uma ação que colocamos em prática para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Esse é o nosso compromisso”, destaca o prefeito.