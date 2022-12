UniRitter abre agenda 2023 da Clínica Escola de Odontologia

publicidade

A Clínica Escola de Odontologia da UniRitter, que realiza consultas e procedimentos a preços simbólicos para a comunidade, está com agendamentos abertos para 2023. Até o dia 20 de dezembro, pacientes interessados em revisões, profilaxias, tratamentos de canal, extrações, restaurações e próteses dentárias podem entrar em contato para colocar o nome na lista dos procedimentos do próximo ano. De 21 de dezembro a 4 de janeiro, as solicitações ficam suspensas devido ao recesso da equipe, sendo retomadas no dia 5, com reabertura do espaço no mês de março.

Neste ano, a Clínica Escola, localizada no Campus Zona Sul, realizou 1.371 atendimentos, no período compreendido entre março e dezembro. Deste total, 161 corresponderam a atendimentos infantis, com 58 fluoterapias e prevenções, 57 restaurações de dentes, 28 cirurgias (extrações), dez tratamentos de canal e oito colocações de aparelhos ortodônticos.

A estrutura da clínica dispõe de equipamentos de ponta no mercado, aparelhos de raio-x novos, cadeiras de última geração, duas salas de radiologia equipadas, um laboratório de pequenos ajustes e um Centro de Material e Esterilização, distribuídos em 749 m², a fim de oportunizar serviços de excelência aos pacientes.

No local, com a supervisão dos professores, alunos do curso atendem crianças, jovens e adultos. Os agendamentos e a colocação de nomes na lista de espera podem ser realizados pelos telefones (51) 3230-3330 e 3230-3351 (com WhatsApp), pela manhã, ou através do e-mail clinica.odonto.uniritter@animaeducacao.com.br.