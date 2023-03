Uso de máscaras passa a ser facultativo em serviços de saúde em Pelotas

publicidade

A Prefeitura de Pelotas publicou nesta quinta-feira um decreto que torna facultativo o uso de máscara de proteção facial em estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, públicos ou privados. No documento, é recomendada a manutenção do uso por quem se enquadrar nos grupos mais vulneráveis ao vírus da Covid-19, bem como em determinados serviços de saúde e em instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs).

Com o aumento da cobertura vacinal no município e a redução de casos positivos, internações e óbitos pelo vírus, o poder público optou pela medida. A Secretaria de Saúde lembra sobre a importância e necessidade do uso da proteção em pessoas com sintomas gripais, independente do local onde estiverem. Conforme dados do painel covid, a cidade teve 23 novos casos positivos nesta quinta-feira, 77 pessoas em isolamento e oito internadas em hospitais sendo cinco em enfermaria e três em leitos de UTI.