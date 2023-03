Vacina bivalente contra a Covid-19 é liberada para todos os grupos prioritários no RS

publicidade

O Ministério da Saúde ampliou, no último sábado, o uso da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários. Em comunicado enviado à Secretaria da Saúde (SES) nesta segunda-feira (20/3), o órgão federal informou que o imunizante deve ficar disponível para reforço. A vacinação com dose bivalente deve contemplar 3,4 milhões pessoas no RS.

"É importante que a população acredite na vacina, pois é uma medida segura e eficaz que previne o indivíduo contra complicações quando infectado pelo coronavírus, evitando hospitalizações e óbitos", afirma a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), Tani Ranieri.

Podem se vacinar com a bivalente: