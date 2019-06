Sistema da Área Azul registra 466 casos de vandalismo em 38 dias

publicidade

O novo sistema de estacionamento rotativo de Porto Alegre, a Área Azul Digital tem sido alvo de inúmeras ações de vandalismo. Entre 5 de abril e 15 de maio, foram registradas 466 manutenções em totens (parquímetros) ocasionadas por destruição proposital dos aparelhos. Os casos mais frequentes são relacionados à obstrução dos compartimentos de cartão ou moedas com galhos e cola, quebra da tela da máquina de cartão, pichação e tentativa de arrombamento. Entre os registros mais peculiares estão a derrubada de um totem por um caminhão e depredação com objetos pesados (marreta). As imagens das câmeras de segurança são analisadas pela central de videomonitoramento para identificar os responsáveis e definir as ações de combate ao vandalismo.



A rua Comendador Caminha, ao lado do Parque Moinhos de Vento, é a mais atingida, com 26 registros, seguida pela avenida Alberto Bins (23), no Centro Histórico, a avenida 24 de Outubro (15), a avenida Dolores Alcarás Caldas (18), no Fórum Central, e a Fernandes Vieira (13), no Bom Fim. Outro local com frequentes problemas de manutenção devido ao vandalismo é o Viaduto Dom Pedro, junto à Praia de Belas e à avenida José de Alencar. O totem instalado neste local, responsável por 82 vagas, foi depredado repetidas vezes até ser lacrado pela empresa.



Segundo o diretor da concessionária Zona Azul, Claudinei Barduque, desde o início da operação, em 31 de outubro de 2018, 17 terminais tiveram que ser totalmente substituídos e cerca de 1,5 mil manutenções foram realizadas nos terminais da Capital em razão de atos de vandalismo. “A sociedade é a maior prejudicada por este tipo de crime, pois fica com dificuldade para usufruir do sistema que veio para democratizar as vagas públicas de estacionamento”, afirma Barduque. A prefeitura reforça a informação de que a utilização do novo sistema Área Azul Digital pode ser feita por meio do aplicativo Digipare em smartphones ou por computador via internet, independente do uso dos terminais.



A concessionária já implantou 229 novos totens para gerenciar cerca de 4,4 mil vagas compartilhadas na cidade. A Área Azul Digital busca substituir os antigos parquímetros que dependiam de moedas e se adaptar aos novos tempos das plataformas móveis e digitais. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sugere a colaboração da população para informar sobre flagrantes e ocorrências através no número 118 e assim fundamentar as ações de fiscalização, trânsito e mobilidade.

Principais vandalismos cometidos

- Depredação, amassamentos, quebra na tentativa de arrombamento do cofre

- Display e teclado de cartão bancário quebrados, amassados, danificados

- Botões quebrados ou avariados

- Bocal de moedas com cola, gravetos ou outros materiais

- Problemas na bobina de papel ocasionados por interferência como cola e gravetos

- Equipamento pichado

- Visor/display pichado

Área Azul digital

Aplicativo - Baixe o aplicativo Digipare no Google Play, Apple Store ou Windows Store, faça o seu cadastro e gerencie os seus créditos pelo celular.

Internet - Compre créditos eletrônicos de estacionamento no site digipare.com.br

SMS - Utilize os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Envie uma mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos.

Telefone por ligação gratuita - Para utilizar os créditos eletrônicos já adquiridos. Ligue do fixo ou celular para 0800-9413444 e digite o código para Porto Alegre (51).

Sede da empresa - Na sede da empresa, localizada na rua Uruguai, 240, 11º andar, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail contato@zonaazulbrasil.com.br e o telefone (51) 3224 7020 para atendimento aos usuários.

Cartão pré-pago - Utilize o estacionamento rotativo com créditos pré-adquiridos no seu cartão. Usuários de cartões do sistema antigo terão o crédito transferido para o novo cartão pela empresa Zona Azul Brasil.

Tarifas

- 30 minutos, R$ 1,05 (período mínimo)

- 1h, R$ 2,10

- 1h30, R$ 3,15

- 2h, R$ 4,20 (tempo máximo)

Como usar o equipamento

- Pagamentos com moedas, cartão de débito, crédito e NFC (tecnologia de aproximação: ver disponibilidade em seu banco).

- Pressione o botão azul tempo para iniciar a operação

- Pressione o botão verde confirma

- Digite a placa do veículo e pressione confirma

- Insira moedas, se preferir, e confirme. Ou pressione o botão azul para cartão de crédito, débito, NFC (pagamento por dispositivo de aproximação) e confirme

- Escolha o tempo e confirme

- Insira o cartão pré-pago, digite sua senha e tecle entra