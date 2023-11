Novembro Azul: um movimento para rever conceitos e preconceitos

publicidade

No Brasil, os homens vivem, em média, 7,2 anos a menos que as mulheres. Isso ocorre devido a uma série de fatores, incluindo a falta de acesso aos serviços de saúde, hábitos de vida dos homens, que são mais propensos ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool, atividades estressantes e ao sedentarismo. E há o preconceito velado contra o homem que busca ajuda médica.

Desconsiderando o câncer de pele (o mais incidente no país), o câncer de próstata é o tumor mais comum entre os homens brasileiros. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2022, foram registrados mais de 65 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Para 2023, o órgão estima 72 mil novos casos. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental para o sucesso do tratamento.

Novembro é o mês do Novembro Azul, no qual foi estabelecida a campanha de conscientização sobre a saúde do homem com o objetivo de incentivar os homens a cuidarem da sua saúde. Através dela, há o estímulo para que adotem hábitos saudáveis, bem como a realização de exames preventivos. Outras doenças também afetam em grande incidência a saúde masculina, como o infarto, o AVC, a diabetes e a hipertensão. Essas doenças também podem ser prevenidas ou controladas com hábitos saudáveis.

Meu médico urologista sempre recomenda a realização de exames preventivos, uma dieta balanceada e exercícios físicos. Duas outras dicas relevantes são evitar o tabagismo e adotar práticas de redução de estresse. Ele afirma que estes fatores estão associados ao diagnóstico de alguma forma.

Um importante papel dos profissionais da administração e do conselho da classe, do CRA-RS, é a contribuição para a conscientização sobre a importância do autocuidado masculino por meio de campanhas educativas e ações de promoção da saúde junto aos seus colaboradores, aos seus registrados e à sociedade em geral. Além disso, podem proporcionar informações aos homens sobre serviços de saúde e a melhoria da qualidade de vida quando da atenção à saúde masculina.

Então homens, com alguns cuidados e determinação, poderemos permanecer fora desta estatística.