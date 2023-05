Prevenção ao suicídio no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul enfrenta uma triste realidade com o alto e crescente índice de suicídios em sua população. Dados estatísticos demonstram que o Estado apresenta a maior taxa de suicídios no Brasil, com quase quatro casos diários e mais de 1,4 mil mortes por ano, sendo este o dobro da média nacional. Para piorar a situação, em algumas regiões gaúchas, essas taxas conseguem ser ainda maiores do que a média dos países escandinavos que ostentam índices superiores a 28 casos por 100 mil habitantes.

Essa realidade, que tem se mantido ao longo dos anos, nos provoca uma reflexão: o que temos feito como sociedade e parlamento gaúcho para minimizar estes números?

Como prevenir efetivamente esta tragédia silenciosa que assola o nosso povo?

Sabemos que o governo estadual criou em 2016 o Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio e desenvolveu, recentemente, um plano com ações preventivas a serem implantadas até 2025. No entanto, a busca por soluções que amenizem esta realidade precisa ir além e ocupar todos os espaços da sociedade, como escolas, universidades, igrejas, as associações de bairro, os clubes de tiro, a mídia e os parlamentos.

Por isso, nesta sexta-feira, estamos instalando na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância de se falar sobre o tema e buscar soluções eficazes para reduzir números tão alarmantes.

Todas as pessoas estão suscetíveis ao suicídio, independentemente de idade, sexo, classe social ou raça, e é importante lembrar que muitos desses casos poderiam ser evitados se este assunto recebesse um pouco mais de atenção dentro do ambiente familiar. Além disso, é fundamental que os prefeitos e prefeituras também se envolvam na promoção de campanhas de conscientização e elaborem estratégias municipais voltadas à promoção da vida e do bem-estar social.