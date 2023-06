Implosão do submarino, Inteligência Artificial, na contramão e impactos da pandemia

publicidade

Implosão do submarino

Impressionante que apesar dos avanços da tecnologia ainda ocorrem acidentes como este do submarino que fez uma viagem turística para encontrar os restos do Titanic no Atlântico Norte a quase 4 mil metros de profundidade. O grupo de empresários e exploradores que ocupava o submarino perdeu a comunicação após o início da imersão no domingo. Quinta-feira, quatro dias após o início da aventura, foram encontrados destroços que indicavam pertencer ao submersível, os quais indicavam uma implosão. Somente uma investigação criteriosa irá esclarecer o que ocorreu.

Saul R. D. Silva, Porto Alegre, via e-mail

Inteligência Artificial

Por definição, Inteligência Artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos funcionar de maneira que lembrem o pensamento humano. A ideia era de que as máquinas jamais poderiam ter características que lembrassem a inteligência, uma qualidade exclusivamente humana. A IA é uma das áreas mais fascinantes e promissoras da tecnologia, pois permite que máquinas e dispositivos eletrônicos realizem tarefas antes exclusivas dos humanos. Por muito tempo, pensou-se que era um mito, um produto da ficção. No entanto, muita coisa mudou e já se sabe que o potencial das máquinas é bem maior.

Danilo Guedes Romeu, Porto Alegre, via e-mail

Na contramão

Mais uma vez, a maioria (36 votando e dois por omissão) dos deputados gaúchos decidiu na contramão do interesse dos gaúchos, porque o encarecimento do IPE provocará uma migração para o SUS. Apesar do sigilo do código-fonte e da existência dos currais eleitorais, é de se esperar que os eleitores tenham boa memória na hora da escolha de seus representantes na próxima eleição. Aliás, um princípio republicano pressupõe a alternância no poder, o que, infelizmente, não acontece na totalidade dos legislativos do país.

Sérgio Becker, Porto Alegre, via e-mail

Impactos da pandemia

Os impactos gerados pela pandemia que causou a morte de milhares de pessoas no Brasil, atingiram a educação, as condições financeiras da população e os postos de saúde. Muitos também perderam seus empregos e tiveram que se adaptar ao home office. Comércios essenciais e de lazer fecharam as portas para diminuir a circulação de pessoas e frear a possibilidade de contaminação. Esse período mostrou a desigualdade social no país e levou muitas famílias a um estado de extrema pobreza, apesar do esforço do governo para fazer transferência de renda por meio do auxílio emergencial.

Helenna Dias Soares, São Lourenço do Sul, via e-mail