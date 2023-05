Obras urgentes, encontros e drogas, Casa do Estudante, fanatismo e direitos trabalhistas

publicidade

Obras urgentes

Quase 96% das escolas estaduais do Rio Grande do Sul apresentam algum problema estrutural, segundo informações do governo do Estado. Anunciadas em fevereiro, obras urgentes não começaram em quase metade das escolas estaduais. Um levantamento divulgado recentemente mostra que 95,7% das 2.311 escolas estaduais gaúchas têm algum problema estrutural. Diante desse cenário, foi anunciado um aporte de R$ 30 milhões para obras e reparos. A maioria dos colégios apresenta riscos "intermediários", conforme o governo, onde há necessidades graves e complementares, como obras paralisadas e problemas elétricos, hidráulicos. A situação é urgente.

Danilo Guedes Romeu, Porto Alegre, via e-mail

Encontros e drogas

Infelizmente, estão ocorrendo fatos no Estado que nos preocupam bastante. Pessoas estão marcando encontros com outras pessoas pelas redes sociais e acabam levando estranhos para casa, sem saber quem são. Os criminosos estão de plantão atrás da tela do celular, esperando por uma oportunidade. Durante o encontro, dopam a vítima e aproveitam para saquear a casa e invadir a conta bancária dela, sem que ela se lembre de nada posteriormente. Além disso, outra situação muito grave diz respeito ao consumo de drogas. Pais e familiares muitas vezes estão cientes da situação, mas não reagem por medo. Muitos jovens de todas as idades estão viciados em todo tipo de droga e isso não acontece apenas nas grandes capitais. Infelizmente, essa situação já chegou há muito tempo às cidades do Interior, onde algumas pessoas comercializam drogas à luz do dia. Lamentável.

Guido Ávila, São Gabriel, via e-mail

Casa do Estudante

Primeiro morador, o engenheiro Lírio Schaeffer voltou à Casa do Estudante Universitário (CEU). Quantos estudantes passaram pela CEU. Sem as moradias estudantis, muitos sonhos não se concretizariam.

Maria do Carmo Felisberti, Porto Alegre, via Instagram

Fanatismo

No futebol, chamamos de fanático o torcedor que acha que tudo o que o seu time faz está certo e tudo que o time adversário faz está errado. Podemos classificar da mesma forma o jornalista que assim procede quando o assunto é política?

Celso Antônio Sumienski, Porto Alegre, via e-mail

Direitos trabalhistas

Tem razão a leitora Isadora Bender Oswald (CP, 25/5) no que se refere acerca da discussão sobre a escravidão moderna referindo-se à privação da liberdade das pessoas e o trabalho sem remuneração. É claro que não se compara com a escravidão da época colonial, mesmo que seja um problema de alta gravidade. Devemos ter a exata noção de que não se pode ter, sob qualquer hipótese, situações de privação da liberdade. É necessário uma fiscalização eficiente pelos órgãos competentes e também que os cidadãos façam denúncias toda a vez que presenciarem um ato de violação dos direitos trabalhistas.

Valéria S. T. Guarnieri, Porto Alegre, via e-mail