Entenda como ocorre a contratualização dos equipamentos de Cultura em Porto Alegre

O ArteDebater desta semana aborda a contratualização dos equipamentos públicos de cultura, com o exemplo de Porto Alegre, tendo como convidado o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro. Entenda as vantagens do sistema e como a modalidade pode se tornar uma alternativa viável para a gestão dos espaços culturais da cidade.

