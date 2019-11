Para quem foi o recado de Renato sobre contratações no Grêmio?

publicidade

Carlos Corrêa, Hiltor Mombach, Rafael Peruzzo e Fabrício Falkowski debatem sobre a dupla Gre-Nal. No primeiro bloco, o tema é a declaração de Renato Portaluppi sobre a necessidade do Grêmio investir mais pesado em reforços em 2020. No segundo, a discussão é acerca da teoria que circula nas redes sociais de que o Inter deveria focar na classificação para a Sul-Americana ao invés da Libertadores no ano que vem.

Ouça: