Caminho aberto para o selo verde do Rio Grande do Sul

A Expointer 2023 vai entrar para a história da agropecuária gaúcha. Além de reunir, pela primeira vez, as maiores referências brasileiras da pesquisa científica sobre a sustentabilidade e a neutralidade na emissão e captura de gases de efeito estufa (GEEs) no campo, a exposição inaugurou um novo caminho para as 35 cadeias produtivas que fazem o agro do Rio Grande do Sul “o maior case de sustentabilidade do Brasil e do mundo” como afirmou o vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, no Seminário Carbon Free, realizado no Parque Assis Brasil, em Esteio, nos dias 29 e 30 de agosto.

