1899: Mistérios, acusações de plágio e teorias para a próxima temporada

A série 1899, da Netflix, reúne todos os elementos para ser um sucesso na plataforma. Mistério, pistas ao longo da trama e muitas teorias para descobrir o que está se desenrolando na tela. Além disso, denúncia de plágio viralizaram nas redes sociais e obrigaram os criadores Jantje Friese and Baran bo Odar a se posicionarem. O CPop desta semana trata de tudo isso e ainda fez uma recapitulação de The Walking Dead, que chegou ao fim após 11 temporadas. Márcio Gomes e Mauren Xavier participam do programa.