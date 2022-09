A Casa do Dragão e ascensão das séries de fantasia; amor e desejo no fantástico Era Uma vez um Gênio

publicidade

As estreias de "A Casa do Dragão", na HBO Max, e "Os Anéis do Poder", na Amazon Prime Video, mostram a ascensão e consolidação das séries de fantasia nos serviços de streaming. Cada vez mais, as plataformas têm conteúdos que apelam para esse imaginário que cativa o público e rende boas visualizações. O fantástico também é o tema do filme "Era Uma Vez Um Gênio", que está em cartaz a partir desta semana nos cinemas. Na produção, Idris Elba sai de uma garrafa para oferecer três desejos a Tilda Swinton e narrar histórias que tratam de amor, afeto, solidão, etc. O CPop tenta destrinchar tudo isso com Carlos Corrêa e Márcio Gomes.