A polêmica de Som da Liberdade, um dos filmes mais aguardados do ano

O polêmico filme Som da Liberdade finalmente chegou ao Brasil. Adotado nos Estados Unidos pelo público de direita, foi criticado pela crítica especializada por ser apenas um filme de ação permeado por mensagens conservadoras. Mesmo assim, chegou superar Indiana Jones nas bilheterias e foi assistido por Donald Trump em uma sessão privada com o ator Jim Caviezel e o ex-policial Tim Ballard, que é retratado na história como o herói que resgata crianças de uma rede de tráfico na Colômbia. Mas, afinal, do que se trata a polêmica? Márcio Gomes comenta o filme neste episódio do CPop. Ouça: