A volta da franquia de horror cult Evil Dead e a jornada surreal de Beau Tem Medo

A franquia Evil Dead está de volta aos cinemas. "A Morte do Demônio: A Ascensão" estreia nesta semana e atualiza o clássico de terror dos anos 80. Se perde o humor do original, mantém o a violência e muitas das referência. Já o diretor Ari Aster, de "Hereditário" e "Midsommar", retorna com "Beau Tem Medo", uma jornada surreal de seu protagonista por seus temores e ansiedades na tentativa de reencontrar a sua mãe. Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Mariana Necchi participam do programa.