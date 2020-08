As maiores decepções do cinema e o lançamento de Mulan na Disney+

publicidade Não é raro filmes gerarem grandes expectativas e nos deixarem na mão quando vamos assistir no cinema. Fica aquela sensação de desapontamento, de frustração e de horas desperdiçadas. Pensando nisso, o CPop fez uma lista das maiores decepções que surgiram nas telonas. No segundo bloco, o debate é sobre o lançamento do filme Mulan no serviço de streaming da Disney e o que isso pode representar para o futuro da indústria. O programa conta com Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Chico Izidro. Ouça:

