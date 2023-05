As perguntas que ficam depois e Guardiões da Galáxia - Volume 3

publicidade

Foi uma longa espera. Previsto inicialmente para ser lançado em 2020, "Guardiões da Galáxia - Volume 3" acabou atrasando e só chegou aos cinemas no início deste mês. O filme que encerra a trilogia do divertido grupo de herois da Marvel tem sido um sucesso de bilheteria, provando que segue no gosto do público. A produção é também o fim de um ciclo, já que o diretor James Gunn trocou a Marvel pela concorrente DC. A história, consequentemente, também fecha uma série de arcos. Mesmo assim, deixa várias perguntas no ar. E nesse vídeo, o CPop tenta responder algumas delas.