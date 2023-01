Avatar: O Caminho da Água quebra recordes e amplia o mundo virtual de James Cameron

publicidade

Avatar: O Caminho da Água quebrou recordes de bilheteria ao redor do mundo. A história de Pandora e do povo Na'vi arrasta multidões aos cinemas para uma experiência sem igual em termos de efeitos especiais. No roteiro, a população nativa segue na luta contra os invasores humanos. Carlos Corrêa e Márcio Gomes falam sobre o novo filme do diretor James Cameron.