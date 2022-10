Documentário traz bastidores do Brasil na Copa de 2002 e antecipa clima do Mundial

publicidade

“Brasil 2002-Os Bastidores da Copa”, do Netflix, traz imagens inéditas da campanha da Seleção Brasileira durante o pentacampeonato. O lateral Beletti gravou imagens de bastidores ao longo da concentração da equipe na Ásia, e o documentário costura essas cenas com entrevistas, imagens dos jogos e depoimentos dos jogadores que participaram daquela Copa, inclusive adversários do Brasil. Carlos Corrêa e Márcio Gomes relembram a última conquista da Seleção em Copas.

Ouça: