"Drácula: A Última Viagem de Deméter" aposta no clima para criar momentos de tensão

Baseado em um único capítulo do romance clássico de Bram Stoker, Drácula: A Última Viagem de Deméter conta a história do navio mercante Deméter. A embarcação foi fretado para transportar cargas particulares — cinquenta caixotes de madeira sem identificação — de Carpathia a Londres. Em uma dessas caixas, jaz o vampiro que provoca uma massacre no navio. O filme, que estreou nos cinemas nesta semana, aposta no clima sombrio para criar momentos de tensão em um jogo gato e rato entre a figura sobrenatural e a tripulação. Márcio Gomes e Mariana Necchi participam do episódio.