Fantaspoa: Principais destaques, histórias curiosas e como organizar um festival

publicidade

Abril é o mês do cinema fantástico em Porto Alegre. Dos dias 13 a 30, a 19ª edição do Fantaspoa ocorre em quatro diferentes espaços culturais da Capital gaúcha (Cinemateca Capitólio, Casa de Cultura Mário Quintana, Sala Redenção e Instituto Ling). Serão exibidos 172 filmes, entre curtas e longas-metragens. Para falar sobre o festival, desde como é feita a curadoria, passando por histórias curiosas de edições anteriores até chegar nos destaques deste ano, o CPop entrevistou os diretores e produtores executivos do evento, João Pedro Fleck e Nicolas Tonsho. Participam do programa Carlos Corrêa e Márcio Gomes.