Mesmo 10 anos depois do seu fim, The Office continua atraindo o público

publicidade

Há 10 anos, ia ao ar nos Estados Unidos o último dos 188 episódios de The Office. Mesmo uma década depois do seu fim, a série de comédia que simula um documentário e traz figuras já clássicas como Michael Scott (Steve Carell), Dwight (Rainn Wilson), Jim (John Krasinski) e Pam( Jenna Fischer) permanece como um fenômeno, seja possibilitando infinitas reprises, seja conquistando novos públicos. Para celebrar os 10 anos do fim da série, o CPop tem Carlos Corrêa, Flávia Simões e João Paulo Fontoura lembrando os seus momentos preferidos do seriado e quais episódios ainda são capazes de emocionar.