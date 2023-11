“Napoleão” mistura batalhas, traições e paixões em épico biográfico

publicidade

“Napoleão”, dirigido por Ridley Scott, entrou em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme, estrelado por Joaquin Phoenix, retrata a ascensão e queda do imperador francês que dominou a Europa no século XIX. Além das épicas batalhas, destaca-se o relacionamento conflituoso entre Bonaparte e Josefina, imperatriz e amante. O episódio conta com a participação de Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Vitor Rodrigues."