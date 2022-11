"O Enfermeiro da Noite" mostra um serial killer silencioso e mortífero

publicidade

A trilha dos serial killers segue sendo percorrida com sucesso pela Netflix. Desta vez, Charles Cullen tem a sua história retratada no filme "O Enfermeiro da Noite", com "Eddie" Redmayne e Jessica Chastain. A produção conta como o profissional fez vítimas por 9 hospitais dos Estados Unidos sem ser identificado, com um número de vítimas fatias que as autoridades estimam que pode chegar a 400. Carlos Corrêa e Márcio Gomes participam do episódio.

Ouça: