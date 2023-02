O novo Homem-Formiga é tão ruim quanto dizem?

publicidade

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" estreou nos cinemas para abrir a fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel. O terceiro filme do herói tem a missão de apresentar e dar seguimento a história de Scott Lang e Hope Van Dyne. Porém, logo após entrar em cartaz nas telonas, a produção foi bombardeada por críticas que a consideram uma das piores da franquia da Marvel. Nesse episódio do CPop, Márcio Gomes e Luiz Felipe Mello contam se o filme é tão ruim quanto dizem.