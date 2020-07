Os melhores filmes e séries do semestre e um novo olhar sobre o Clube dos Cinco

publicidade Chegamos na metade de 2020 (ufa!) e está na hora de parar e avaliar o que de melhor foi produzido em filmes e séries nos cinemas e plataformas de streamings. Em um ano atípico, o 39º episódio do CPop tenta montar uma lista preliminar do período marcado pela pandemia e pela quarentena que paralisou o planeta. O programa conta também com um novo bloco que revisita filmes antigos, e debate sob um novo olhar produções que marcaram a história do cinema. Para começar, o Clube dos Cinco, de John Hughes. O programa conta com Carlos Côrrea, Márcio Gomes, Carol Grüne e Milena Braga. Ouça:

