Pearl, X, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e a ascensão da A24

publicidade

Com várias indicações ao Oscar, e tendo "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" como um um dos favoritos, o estúdio A24 desponta como um dos queridinhos de crítica e de quem gosta de cinema. Em Porto Alegre, "Pearl", a sequência da trilogia iniciada por "X-A Marca da Morte", está nos cinemas. O episódio de hoje do CPop tenta explicar esse fenômeno, relembra outros filmes da companhia, como "Moonlight: Sob a Luz do Luar", "Aftersun", "Morte, Morte, Morte", e busca traçar um paralelo entre essas produções. Participam do programa Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Carol Grüne.