Round 6 está de volta. Não, ainda não é a continuação da trama de 2021. Mas um reality show da Netflix baseado no sucesso sul-coreano. A aposta agora é em um formato não-ficção, ainda que subvertendo alguns dos principais clichês do gênero. Nesta edição do CPop, Carlos Corrêa, Mauren Xavier e Tiago Basso discutem se a nova empreitada deu certo ou não.