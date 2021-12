Série "Get Back" humaniza os Beatles e dá nova versão sobre a história da banda

publicidade

Depois de uma longa espera, finalmente o diretor Peter Jackson disponibilizou na Disney+ as três partes do documentário “Get Back”, recheado de imagens inéditas dos Beatles e que dá uma nova versão para o período da gravação do álbum “Let It Be”. O espectador entra no estúdio com o Fab Four, acompanha os músicos no estúdio, vê o processo de criação das canções, vislumbra as brigas e as tensões de uma banda perto do fim e sobe no telhado para o último show de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr juntos. Para entender e discutir tudo isso, esta edição do CPop conta com Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Carlos André Moreira.

