Amazônia Azul: os desafios da implantação do Planejamento Marinho no Brasil

Transporte marítimo, extração de petróleo e gás, atividade de pesca, turismo e geração de energia renovável — tudo isso faz parte da nossa Amazônia Azul, recursos que são fundamentais para o desenvolvimento nacional.

Na última semana, o terceiro Fórum de Energias Renováveis, promovido pelo Correio do Povo e pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), debateu com especialistas, gestores públicos e representantes de empresas e entidades temas relacionados com a transição energética.

O Direto ao Ponto desta vez destaca a apresentação do Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil Rodrigo de Campos Carvalho, também representante da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, no painel de Energia Eólica e Hidrogênio Verde. O episódio procura entender os desafios do Brasil na implantação do Planejamento Marinho (PEM) até o ano de 2030 e a expectativa das potencialidades que podem ser exploradas economicamente no espaço marítimo envolvendo o Rio Grande do Sul.

A apresentação, roteiro e produção é de Mariana Necchi.