Arcabouço Fiscal: entenda o que propõe o projeto que substitui Teto de Gastos

publicidade

O Arcabouço Fiscal, proposto pelo projeto de lei complementar 93/2023, é apresentado pelo governo como uma alternativa mais flexível que o Teto de Gastos para manter o controle fiscal do país. Sua aprovação já é consenso entre para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Banco Central, mas alguns pontos do projeto ainda causam divergência entre parlamentares. O Direto ao Ponto desta terça-feira explica o que muda se o Arcabouço Fiscal for aprovado e quais são as questões que ainda geram debate. A apresentação é de Camila Pessoa.