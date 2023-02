As causas do acúmulo de lixo no rio Gravataí e os caminhos para resolver o impasse

publicidade

O rio Gravataí atualmente vive um cenário preocupante por conta do acúmulo de lixo e escassez de água causada pela falta de chuvas no Rio Grande do Sul. O Direto ao Ponto conversa com o geólogo e presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, Sérgio Cardoso. O especialista aponta que outros fatores contribuíram para o quadro, os perigos ambientais à população e quais os caminhos possíveis para resolver o impasse. A apresentação do episódio é de Lucas Eliel.

Ouça: